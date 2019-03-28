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الخميس، 28 مارس 2019 10:06 م
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تطهير مصرف الرى غرب الإسكندرية لخفض المياه الجوفية بمدارس رابعة العدوية

الخميس، 28 مارس 2019 09:32 م
تطهير مصرف الرى غرب الإسكندرية لخفض المياه الجوفية بمدارس رابعة العدوية تطهير مصرف الرى غرب الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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تواصل المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب ، مجهوداتها لإنهاء شكاوى المواطنين الخاصة بالمياة الجوفية بمنطقة مجمع مدارس رابعة العدوية.

وقامت بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وإدارة التعاونيات وإدارة تحسين الاراضى لحل هذة المشكلة  التى تمثل خطورة على حياة المواطنين.

كما قامت المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز اليوم الخميس ، بمتابعة أعمال البدء فى تطهير مصرف الرى الذى تم ردمة نتيجة العوامل الجوية بمنطقة مجمع رايعة العدوية وسيتم توصيلة بالمصرف الرئيسى للتخلص من تجمعات المياة الجوفية بالمنطقة ، وذلك بالمعدات الخاصة بالمركز وادارة التحسين.
 
ياتى ذلك بناءا على الشكوى الواردة للمركز من مجلس أمناء مدرسة رابعة العدوية بشأن ظهور تجمعات من المياه الجوفية بفناء المدرسة وبعض المناطق المجاورة.
 
جاء ذلك بحضور مدير المكتب الفنى للمهندسة رئيس المركز ومسئولى إدارات الزراعة والتعاونيات وتحسين الأراضى.
 
 
 

 


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