تداول 19 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 19 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينتى حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وبضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.