video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 19 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الخميس، 28 مارس 2019 12:47 م
تداول 19 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 19 سفينة.

 

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينتى حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وبضائع عامة.

 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بموانئ بورسعيد

شحن 7 آلاف طن صودا كاوية وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد

اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

اخبار المحافظات

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة