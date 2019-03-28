تخصيص 54 مصنعًا جديدًا للصناعات البلاستيكية لشباب بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نجحت الاتصالات التي تمت مع هيئة التنمية الصناعية علي تخصيص 54 مصنع من مجمع الـ118 مصنع التابع للهيئة ببورسعيد لشباب المحافظة علي أن تخصص هذه المصانع لصناعات البلاستيك القائمة علي مادة البروبلين و الـpvc المستخرجة من عمليات تكرير الغاز الطبيعي من حقول بورسعيد.