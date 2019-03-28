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تخصيص 54 مصنعًا جديدًا للصناعات البلاستيكية لشباب بورسعيد

الخميس، 28 مارس 2019 01:15 م
تخصيص 54 مصنعًا جديدًا للصناعات البلاستيكية لشباب بورسعيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نجحت الاتصالات التي تمت مع هيئة التنمية الصناعية علي تخصيص 54 مصنع من مجمع الـ118 مصنع التابع للهيئة ببورسعيد لشباب المحافظة علي أن تخصص هذه المصانع لصناعات البلاستيك القائمة علي مادة البروبلين و الـpvc المستخرجة من عمليات تكرير الغاز الطبيعي من حقول بورسعيد. 

وأضاف، محافظ بورسعيد، أنه من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات التخصيص للشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي تمت في الفترة الماضية واستوفوا الشروط الخاصة للانتفاع بهذه المصانع.

 


 

 


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