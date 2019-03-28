تجديد حبس تاجر ملابس ذبح زوجتة لمعايرتها له فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس تاجر ملابس قام بذبح زوجته بقرية عرب أبو ذكرى بمركز قويسنا بالمنوفية، بعد 10 أيام من زواجهما،نتيجة قيام زوجته الجديدة بمعايرته بعدم رجولته،15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا بقيام " ف.ا.م " 48 عاما تاجر ملابس بذبح زوجته " ل.ح" 22 عاما، وذلك بعد 10 أيام من زواجهما وبعد وفاة زوجته الأولى.

وبسؤال المتهم أكد أن زوجته الجديدة عايرته بعدم رجولته فأنهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الاخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.