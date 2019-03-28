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بعد منحه الجنسية.. رامى شحاتة يلتقط سيلفى مع وزير الداخلية الإيطالى.. صور

الخميس، 28 مارس 2019 10:41 ص
بعد منحه الجنسية.. رامى شحاتة يلتقط سيلفى مع وزير الداخلية الإيطالى.. صور رامى شحاتة يلتقط سيلفى مع وزير الداخلية الإيطالى بعد حصوله على الجنسية
كتب : أحمد جمعة
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حصل اليوم السابع على صور للطفل المصرى رامى شحاته، خلال لقائه مع وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، وذلك بعد منحه الجنسية الإيطالية تقديرا لدوره فى إنقاذ رفاقه بالمدرسة من الاختطاف والحرق والحيلولة دون وقوع كارثة.

وأعلن وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، منح الجنسية للطفل المصرى رامى تقديرا لدوره الذى قام به فى إنقاذ رفاقه من الاختطاف.

 

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وكان سائق حافلة مدرسية فى ميلانو يبلغ من العمر 47 عاما أمر الطلاب بالنزول من الحافلة ثم أضرم النار فيها احتجاجا على طريقة معاملة المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، ووصلت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

 

كان والد البطل المصرى رامى شحاته قد قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أمس الأربعاء، أن وزير الداخلية الإيطالى رضخ للضغوطات الشعبية التى مارسها الشارع الإيطالى والأحزاب والمسئولين، ووافق على منح الجنسية الإيطالية لرامى رغم عدم بلوغه السن القانونية للمواطنين الأجانب ( 18 عاما) المولودين فى إيطاليا للحصول على الجنسية الإيطالية.

 

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وقال وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، إنه يجب مكافأة الصبى بمنحه الجنسية نظرا لبطولته.

 

وأضاف سالفينى الذى يشغل منصب رئيس حزب الرابطة اليمينى المتطرف، "نعم لحصول رامى على الجنسية لأنه كما لو كان ابنى، وأظهر أنه يفهم قيم هذه البلاد".

 

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وكرم سالفينى 12 عنصرا من قوات الشرطة الإيطالية أيضا نظرا لدورهم فى عملية الإنقاذ، كما كرم بعض الطلاب وذلك فى مقر وزارة الداخلية الإيطالية، وبعد حفل التكريم، قام سالفينى بنزهة مع الفتيان فى روما وتناولوا الآيس كريم.

 

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