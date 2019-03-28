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انطلاق سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك بشوارع القاهرة

الخميس، 28 مارس 2019 08:20 م
انطلاق سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك بشوارع القاهرة راضى عبد المعطى - رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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انطلقت منذ قليل خدمة سيارات جهاز حماية المستهلك "الضبطية القضائية" بقيادة اللواء راضى عبد المعطى ، رئيس الجهاز ، وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملين بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر.

وقاد اللواء راضى عبد المعطى، حملة فى شوارع القاهرة والجيزة باستخدام السيارات المجهزة بهدف إيصال رسالة للتجار، بأن الجهاز أصبح لديه الأدوات التى تمكنه من تكثيف الرقابة على الاسواق خاصة وان هذه السيارات ستتواجد فى الاسواق بشكل كبير .

 كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أطلق خدمة سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية" وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملين بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الاسواق بشكل مستمر كما اطلق خدمة الشاشات الإليكترونية فى الأماكن العامة مثل محطة مصر وغيرها من الأماكن التى يتردد عليها المواطنين بشكل كبير ،حيث تتيح هذه الشاشات خدمة جديدة للمواطنين يستطيع من خلالها المواطن تقديم أى شكوى لديه من خلال هذه الشاشات ﻭانه سيتم توفير هذه الشاشات فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وشرم الشيخ كمرحلة أولى.

 


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حماية المستهلك

سيارات الضبطية القضائية

والجيزة القاهرة




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