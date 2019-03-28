الكرملين: عسكريون روس في فنزويلا لدعم صفقات أسلحة

موسكو (رويترز)

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن المتخصصين العسكريين الروس موجودون في فنزويلا لخدمة صفقات سابقة لتوريد أسلحة روسية.

وأضاف بيسكوف أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وأن الكرملين يأمل أن تترك الدول الأخرى للفنزويليين تحديد مصيرهم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الأربعاء إن "كل الخيارات" مطروحة لدفع روسيا لسحب قواتها من فنزويلا بعد أن هبطت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الروسية خارج كراكاس يوم السبت وعلى متنهما نحو 100 عسكري روسي.