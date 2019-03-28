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القوات المسلحة تنظم قرعة الحج لتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

الخميس، 28 مارس 2019 09:40 ص
القوات المسلحة تنظم قرعة الحج لتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية جانب من قرعة الحج السنوية
كتب زكى القاضى
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية المقدمة لأبنائها، نظمت القوات المسلحة قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة لهذا العام على نفقة القوات المسلحة .

حيث شهدت القرعة العلنية تنظيم احتفال لتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفانا بما قدمه أبنائهم من عطاء وتضحيات للدفاع عن كرامة الوطن وصون مقدساتة  .

من جانبهم قدم المكرمون الشكر والامتنان للقوات المسلحة على الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة التى توليها لهم  ولأبنائهم خاصة بعد فقدان ذويهم أو بعد تعرضهم للإصابة، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة التى لا تنسى أبنائها الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء لمصر وشعبها العظيم .

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