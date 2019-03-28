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القوات المسلحة تفتتح مدرستى تعليم أساسى لخدمة المناطق النائية فى سانت كاترين

الخميس، 28 مارس 2019 09:36 ص
القوات المسلحة تفتتح مدرستى تعليم أساسى لخدمة المناطق النائية فى سانت كاترين جانب من الافتتاح
كتب زكى القاضى
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تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء، افتتحت القوات المسلحة مدرستين جديدتين للتعليم الأساسى لخدمة التجمعات البدوية والقرى النائية بنطاق مدينة سانت كاترين، حيث قام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يرافقه محافظ جنوب سيناء، بافتتاح مدرسة الشهيد عميد أح / أحمد عبد الخالق الجعفرى، لخدمة أحد التجمعات البدوية الجديدة بقرية "الطرفة"، ومدرسة الشهيد عقيد أح / محمد فاروق سليم  بمنطقة وادي الراحة، اللتين أقامتهما قيادة قوات شرق القناة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى للتخفيف عن أبناء تلك المناطق، وتوفير أعباء الانتقال لمسافات بعيدة للوصول لأقرب مدرسة، بما يسهم فى تقديم فرص متساوية من التعليم لجميع المواطنين ودعم مقومات التنمية المتكاملة والمستدامة بشبه جزيرة سيناء.

تضم كل مدرسة عددا من الفصول الدراسية لمراحل التعليم المختلفة "رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى"، تم تجهيزها بقاعات للحاسب الآلى ومعامل العلوم والمكتبة، بجانب المكاتب الإدارية واستراحة للمعلمين المغتربين مزودة بجميع الأجهزة ومتطلبات الإعاشة، فضلا عن الملاعب الرياضية المجهزة بما يسهم فى اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب .

وتضمنت وقائع الافتتاح عددا من الفقرات الفنية والأنشطة المدرسية التى قدمها التلاميذ، وتكريم أسرتى الشهيدين اللذان قدما أروع ملاحم التضحية والبطولة فى سبيل الدفاع عن الوطن وتطهير سيناء من الإرهاب، وتم تقديم الشكر لأبناء التجمعات البدوية بنطاق المدرستين الذين قدموا الشكر والتقدير للقوات المسلحة والمحافظة على جهودهم فى إقامة التجمعات السكانية المجهزة بكل المرافق والخدمات والتواصل المستمر معهم والتعرف على مشاكلهم وإحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

حضر مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل محافظة جنوب سيناء.


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