القابضة للنقل تشترى 125 أتوبيسا بـ356.2 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

شهد اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، الخميس، مراسم توقيع عقد شراء 125 أتوبيسا سياحيا فاخرا "يوتونج سوبرهاى دك"، من إنتاج الشركة الصينية يوتونج بإجمالى تكلفة استثمارية مبلغ 356,250 مليون جنيه، بدعم من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وبتمويل ذاتى من شركات نقل الركاب.

وقال صلاح الدين حلمى، فى بيان له، إنه تمشيا مع التوجهات السياسية التي تهدف إلى استغلال وتنمية الأصول المملوكة للدولة، بمشاركة القطاع الخاص، فتم التعاقد على شراء 125 أتوبيس فاخر "لشركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة"، عالية الجودة ومميزة لخدمة المواطنين وذلك بعد نجاح تجربة تلك النوعية من الاتوبيسات لما تتمتع به بقدر عال من الرفاهية والكفاءة فى التشغيل.

ولفت إلى أن شركة يوتونج من أولى الشركات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط فى تصنيع الأتوبيسات الفاخرة، كون تلك الأتوبيسات بنفس المواصفات وجودة الأتوبيسات الأوربية، وبأسعار منافسة حيث يصل سعر الأتوبيس الواحد 2,850 مليون جنيه، بالمقارنة بنفس الأتوبيس من الإنتاج الأوربى، والذى يصل سعره 3,800 مليون جنيه، بواقع عدد 50 أتوبيس لكل من شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة وشركة الصعيد للنقل والسياحة، وعدد 25 أتوبيس لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة على أن يتم التوريد خلال العام المالى 2019 / 2020.