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السجن المشدد 15 عاما لعامل التحويلة فى حادث تصادم قطارى المناشى بالبحيرة

الخميس، 28 مارس 2019 12:31 م
السجن المشدد 15 عاما لعامل التحويلة فى حادث تصادم قطارى المناشى بالبحيرة حبس -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة الرحمانية برئاسة المستشار عبد الله بقوش وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب ويحيى شاهين، اليوم الخميس، بمعاقبة "م.ا" عامل التحويلة بحادث تصادم قطارين بخط المناشي أمام قرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بالسجن المشدد 15 سنة .

كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 من عمال كهربة الإشارات وهم "عز.ب" و"مصطفى.م" و"وليد. أ" بالحبس سنة مع الشغل .

وترجع أحداث الواقعة عندما تصادم قطاران للركاب والبضائع عند محطة سكة حديد أبو الخاوى بمركز كوم حمادة بالبحيرة، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات من المواطنين.


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