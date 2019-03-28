"الزراعة" تحدد 7 توصيات لحماية محصول الموز من مخاطر الآفات.. تعرف عليها

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات والتوصيات والإرشادية الفنية لزراعات الموز مع بداية شهر أبريل لحماية المحصول من مخاطر الآفات والأمراض تشمل:
- الاستمرار فى جمع محصول الموز.
- رفع الأكياس المتبقية على السوباطات .
- ترك الخلفات التى تظهر حول الأم للتربية مع مراعاة إزالة الخلفات الموجودة فى وسط الجورة أو البعيدة جدا عن الأم.
- متابعة المزرعة لاكتشاف النباتات المصابة بتورد القمة وأزالتها.
- الأراضى القديمة يتم التسميد الأزوتى بمعدل 250 كجم سلفات نشادر لكل نبات، وإضافة الدفعة الأولى من سلفات البوتاسيوم بمعدل 500 جم / كرمة .
- المشتل: إضافة دفعتين من سلفات النشادر خلال الشهر 100 إلى 150 كج / ف / دفعة.
- بالأراضى الجديدة: إضافة 4 كجم نترات نشادر + 4 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان ويضاف سلفات ماغنسيوم بمعدل 1 كجم أسبوعيا وإضافة حامض فوسفوريك بمعدل 1 لتر أسبوعيا.
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