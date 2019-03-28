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"الزراعة" تحدد 7 توصيات لحماية محصول الموز من مخاطر الآفات.. تعرف عليها

الخميس، 28 مارس 2019 07:00 ص
"الزراعة" تحدد 7 توصيات لحماية محصول الموز من مخاطر الآفات.. تعرف عليها زراعات الموز - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات والتوصيات والإرشادية الفنية لزراعات الموز مع بداية شهر أبريل لحماية المحصول من مخاطر الآفات والأمراض تشمل:

 

-  الاستمرار فى جمع محصول الموز.

- رفع الأكياس المتبقية على السوباطات .

- ترك الخلفات التى تظهر حول الأم للتربية مع مراعاة إزالة الخلفات الموجودة فى وسط الجورة أو البعيدة جدا عن الأم.

- متابعة المزرعة لاكتشاف النباتات المصابة بتورد القمة وأزالتها.

 - الأراضى القديمة يتم التسميد الأزوتى بمعدل 250 كجم سلفات نشادر لكل نبات، وإضافة الدفعة الأولى من سلفات البوتاسيوم بمعدل 500 جم / كرمة .

- المشتل: إضافة دفعتين من سلفات النشادر خلال الشهر 100 إلى 150 كج / ف / دفعة.

- بالأراضى الجديدة: إضافة 4 كجم نترات نشادر + 4 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان ويضاف سلفات ماغنسيوم بمعدل 1 كجم أسبوعيا وإضافة حامض فوسفوريك بمعدل 1 لتر أسبوعيا.


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وزارة الزراعة

زراعات الموز

امراض الموز

المحاصيل البستانية




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