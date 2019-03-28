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التعليم تنفى تحديد موعد وآلية امتحانات نهاية العام الصف الأول الثانوى

الخميس، 28 مارس 2019 05:39 م
التعليم تنفى تحديد موعد وآلية امتحانات نهاية العام الصف الأول الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن تحديد موعد امتحانات الصف الأول الثانوى أو تحديد الآلية التى سيجرى بها امتحان نهاية العام.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات ونظام التصحيح المتطور تسير حسب الخطة الموضوعة من قبَل الوزارة، وإنه لا حديث الآن إلا عن استكمال خطة الاختبارات التدريبية لأبنائنا الطلاب على شكل الأسئلة الجديد، وتهيب الوزارة أبنائنا الطلاب الاستفادة القصوى بكل فرصة للتدريب على التابلت.

وشددت الوزارة، على أن الصف الأول الثانوى هو سنة تدريبية فقط "لهذه الدفعة والدفعات المتتابعة" لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات فى المجموع التراكمى، لافتة إلى أنه سيتم إعلان كافة "النتائج التى وصلنا إليها فى التجربة الأخيرة بشكل دقيق جدا قريبا"، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوى، المقررة 4 إبريل المقبل.

وطالبت الوزارة  ،الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أننا نضع نصب أعيننا مصلحتهم والعمل عليها ليلا ونهارا.

 

 

 


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