البحث عن مجهولين سرقوا أجهزة منزلية من شقة موظف بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

سرق مجهولون أجهزة منزلية من شقة سكنية بالوراق،حيث استغلوا خلوها من المقيمين بها، وتسللوا إليها عبر نافذة المطبخ، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغ يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة تبين أن الشقة ملك موظف، تسلل سارقيها عبر نافذة المطبخ، واستولوا على أجهزة منزلية، وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذى شهد السرقة لكشف هوية مرتكبى الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.