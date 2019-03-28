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الاتحاد الأوروبى يأمل فى موافقة البرلمان البريطانى قريبا على اتفاق البريكست

الخميس، 28 مارس 2019 04:20 م
الاتحاد الأوروبى يأمل فى موافقة البرلمان البريطانى قريبا على اتفاق البريكست تيريزا ماى
بروكسل (أ ش أ)
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أعرب الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، عن أمله فى موافقة البرلمان البريطانى قريبا على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، إذا كانت لندن ترغب فى مغادرة التكتل بناء على الصفقة التى وافق عليها الجانبان.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس، قوله "لقد شهدنا رفض ثمانية بنود الليلة الماضية، والآن نحن فى حاجة إلى نعم من أجل الاستمرار فى الطريق إلى الإمام".

وكان أعضاء مجلس العموم البريطانى فشلوا فى التوافق حول الخيارات الثمانية التى عرضت للتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يحصل أى خيار على الأغلبية اللازمة لاعتماده بعد تصويت ظل حتى وقت متأخر أمس.

وأشار شيناس إلى أن قادة الاتحاد الأوروبى يصرون على أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى هو 12 أبريل المقبل، ما لم تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماى من إقناع المشرعين البريطانيين بالمصادقة على اتفاقها هذا الأسبوع، مضيفا أن الوقت قد حان لحكومة المملكة المتحدة أن تبلغ الجميع برؤيتها للخطوات التالية.

 


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