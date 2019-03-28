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ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات مصرية وعربية

الخميس، 28 مارس 2019 02:57 م
ارتفاع مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات مصرية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 814.741 مليار جنيه.
   
وبلغ حجم التداول على الأسهم 142 مليون ورقة مالية بقيمة 744 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.21% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.43%، والعرب على 9.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52%.
   
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.8 مليون جنيه، 120.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 88.5 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، على التوالى.
  
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 14665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 18763 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1739 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 42 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 

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