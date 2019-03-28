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إصابة 3 فلسطينيين فى قصف لطائرة استطلاع إسرائيلية شمالى قطاع غزة

الخميس، 28 مارس 2019 03:37 م
إصابة 3 فلسطينيين فى قصف لطائرة استطلاع إسرائيلية شمالى قطاع غزة غزة تحت القصف
كتب محمد جمال
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استهدفت طائرات بدون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شمال شرق مدينة غزة الآن .


وقال شهود عيان ، إن طائرة بدون طيار أطلقت صاروخا نحو مجموعة من المواطنين شمال شرق مدينة غزة .
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة عن وقوع إصابات في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المواطنين، قالت قناة "فلسطين اليوم" إن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن 3 إصابات في صفوف المواطنين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتعزيز القوات المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لخوض معركة واسعة فى حال فشل الخيارات الأخرى، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقل الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، عن نتنياهو قوله، بعد تفقد القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، "أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق".

وتابع: "فليعلم جميع المواطنين أننا لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى".

 


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