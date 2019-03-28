إصابة 3 فلسطينيين فى قصف لطائرة استطلاع إسرائيلية شمالى قطاع غزة

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتعزيز القوات المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لخوض معركة واسعة فى حال فشل الخيارات الأخرى، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقل الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، عن نتنياهو قوله، بعد تفقد القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، "أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق".