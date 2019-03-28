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إزالة 120 طن قمامة خلال حملة للنظافة بـ4 قرى فى أبو قرقاص بالمنيا

الخميس، 28 مارس 2019 11:59 ص
إزالة 120 طن قمامة خلال حملة للنظافة بـ4 قرى فى أبو قرقاص بالمنيا رفع القمامه
كتب فريق المحافظات
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أزالت الوحدة المحلية بمركز أبوقرقاص في المنيا، 120 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة في 4 قرى "أبوقرقاص البلد، اتليدم، بني موسى، جريس"، خلال إحدى حملات النظافة التي تنظمها الوحدة المحلية، لعودة النظافة للطريق العام بالقرى. 
 
قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إنّ الحملة أسفرت عن رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة في قرية أبوقرقاص البلد، و30 طنا في قرية أتليدم، و20 طنا في قرية بني موسى، و40 طنا في قرية جريس، مؤكدا المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الذي وجه بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للقرى التابعة لكل مركز، واستمرار إزالة الإشغالات والاستجابة لأي بلاغات وشكاوى من المواطنين.
 
من جانب أخر، انهت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، اعمال شد اسلاك جديدة على طريق الشيخ مبارك وصيانة اعمدة الانارة والكشافات وذلك ضمن خطة المركز لانارة الطرق للتيسير على المارة من المركبات والمواطنين من أهالي تلك القرى والتقليل من وقوع الحوادث.
 

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