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أحمد جمال يحيى احتفالية اليوم العالمى لحماية المستهلك بأغنية تحيا مصر تحيا

الخميس، 28 مارس 2019 01:10 م
أحمد جمال يحيى احتفالية اليوم العالمى لحماية المستهلك بأغنية تحيا مصر تحيا الفنان أحمد جمال
كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف
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أحيا الفنان أحمد جمال  احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، والتى نظمها  جهاز حماية المستهلك اليوم وقدم العديد من الأغانى الوطنية منها: "تحيا مصر تحيا وعيونها تملى صاحية" وهو ما تفاعل معها الحضور وسط ترديد هتافات تحيا مصر تحيا .
 
 
جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة  المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والفنان أحمد بدير وأحمد  سمير المدير التنفيذي للجهاز والفنان هانى رمزى والمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف وبعض المحافظين والشخصيات المختصين في المجال .

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حماية المستهلك

احمد جمال

على المصيلحى




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