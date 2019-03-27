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36 شركة بلغارية تعلن ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:41 ص
36 شركة بلغارية تعلن ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وفد بلغاريا
كتب ـ عبد الحليم سالم
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زار وفد من 36 شركة بلغارية يرافق الرئيس رومن راديف، رئيس بلغاريا، خلال زيارته إلى مصر، مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على رأسه الدكتور بويكو تاكوف، المدير التنفيذي لوكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلغاريا، و أنطوانيتا باريز، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا، حيث تستثمر هذه الشركات فى قطاعات الزراعة والطاقة والاغذية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشيد والسياحة والخدمات.

وأشاد رجال الاعمال البلغاريين خلال الزيارة، بسرعة إنجاز الخدمات المقدمة فى مركز خدمات المستثمرين، والذى يضم ممثلين عن أكثر من 65 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، بالإضافة إلى كون وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أول جهة حكومية مصرية تقدم خدمة إلكترونية مكتملة، حيث يمكن للمستثمرين التأسيس والتوقيع والدفع إلكترونيا، مشيرين إلى أن الاجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار تشجع الشركات البلغارية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف القطاعات، خاصة المجالات التى تتميز بها بلغاريا فى قطاعات مثل الزراعة والطاقة، والأغذية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتجارة، والخدمات، والتشييد و البناء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة مز الحوافز الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار ويقدمها مركز خدمات المستثمرين.

وابدى الوفد البلغارى رغبته فى التعرف على الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى على رأسها محور تنمية قناة السويس، لبحث ضخ استثمارات فى هذا المشروع الضخم، فى اطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية البلغارية.

واستمع الوفد إلى شرح من  مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى  لترويج الاستثمار، حول الفرص الاستثمارية علي موقع الخريطة www.investinegypt.gov.eg بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، وقصص النجاح التى حققها المستثمرين في مصر في عدد من المجالات القطاعات.

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