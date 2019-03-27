33 %زيادة فى إقبال المواطنين على المستوى الاقتصادى للحج السياحى

كتبت آمال رسلان - تصوير حسام عاطف

أعلن مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحى هذا العام للمستوى الاقتصادى، 69826 مواطن بنسبة زيادة عن العام الماضى 33%، يتنافسون على 12 ألف تأشيرة، والمستوى البرى 57690 يتنافسون على 12ألف تأشيرة بزيادة نسبتها 19%.

وذكر شلبى فى إعلان قرعة الحج السياحى ، أنه تقدم لمستوى الخمس نجوم 16027، وسيتم تنفيذه عبر 312 شركة، فى حين عدد التأشيرات المخصصة 8900 تأشيرة، بنسبة ارتفاع 38% عن الموسم الماضى.

وتقدم لمستوى الاربع نجوم 4898، وسيتم تنفيذه عبر 96 شركة، وعدد التأشيرات المخصصة 3000 تأشيرة، بنسبة انخفاض 42% عن الموسم الماضى، وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى 148 ألف مواطن ، وسيتم تنفيذه عبر 2002 شركة سياحة، وعدد المشرفين لهذا الموسم 4247.

ويمكن لجمع المواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي، من خلال 3 مواقع إلكترونية تم تخصيصها للاستلام تيسيرا على المواطنين والشركات السياحية، وهم الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة، بوابة قطاع الشركات السياحية والمرشدين، الرابط الإلكترونى.