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الأربعاء، 27 مارس 2019 07:47 م
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33 %زيادة فى إقبال المواطنين على المستوى الاقتصادى للحج السياحى

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:54 م
33 %زيادة فى إقبال المواطنين على المستوى الاقتصادى للحج السياحى الحج
كتبت آمال رسلان - تصوير حسام عاطف
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أعلن مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحى هذا العام للمستوى الاقتصادى، 69826 مواطن بنسبة زيادة عن العام الماضى 33%، يتنافسون على 12 ألف تأشيرة، والمستوى البرى 57690  يتنافسون على 12ألف تأشيرة بزيادة نسبتها 19%.
 
وذكر شلبى فى إعلان قرعة الحج السياحى ، أنه تقدم لمستوى الخمس نجوم 16027، وسيتم تنفيذه عبر 312 شركة، فى حين عدد التأشيرات المخصصة 8900 تأشيرة، بنسبة ارتفاع 38% عن الموسم الماضى.
 
وتقدم لمستوى الاربع نجوم 4898، وسيتم تنفيذه عبر 96 شركة، وعدد التأشيرات المخصصة 3000 تأشيرة، بنسبة انخفاض 42% عن الموسم الماضى، وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى  148 ألف مواطن  ، وسيتم تنفيذه عبر 2002 شركة سياحة، وعدد المشرفين لهذا الموسم 4247. 
 
 
ويمكن لجمع المواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي، من خلال 3 مواقع إلكترونية تم تخصيصها للاستلام تيسيرا على المواطنين والشركات السياحية، وهم  الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة، بوابة قطاع الشركات السياحية والمرشدين، الرابط الإلكترونى.
 
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الحج

قرعة الحج

قرعة الحج السياحى

الحج السياحى

اعلان قرعة الحج السياحى

اعلان قرعة الحج




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