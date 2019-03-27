33 %زيادة فى إقبال المواطنين على المستوى الاقتصادى للحج السياحى

أعلن مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحى هذا العام للمستوى الاقتصادى، 69826 مواطن بنسبة زيادة عن العام الماضى 33%، يتنافسون على 12 ألف تأشيرة، والمستوى البرى 57690 يتنافسون على 12ألف تأشيرة بزيادة نسبتها 19%.
وذكر شلبى فى إعلان قرعة الحج السياحى ، أنه تقدم لمستوى الخمس نجوم 16027، وسيتم تنفيذه عبر 312 شركة، فى حين عدد التأشيرات المخصصة 8900 تأشيرة، بنسبة ارتفاع 38% عن الموسم الماضى.
وتقدم لمستوى الاربع نجوم 4898، وسيتم تنفيذه عبر 96 شركة، وعدد التأشيرات المخصصة 3000 تأشيرة، بنسبة انخفاض 42% عن الموسم الماضى، وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى 148 ألف مواطن ، وسيتم تنفيذه عبر 2002 شركة سياحة، وعدد المشرفين لهذا الموسم 4247.
ويمكن لجمع المواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي، من خلال 3 مواقع إلكترونية تم تخصيصها للاستلام تيسيرا على المواطنين والشركات السياحية، وهم الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة، بوابة قطاع الشركات السياحية والمرشدين، الرابط الإلكترونى.
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