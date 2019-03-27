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30 مارس.. نظر استئناف النيابة فى اتهام "دريم بارك" بالتهرب الضريبى

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:22 م
30 مارس.. نظر استئناف النيابة فى اتهام "دريم بارك" بالتهرب الضريبى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حددت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، جلسة 30 مارس المقبل لأولى جلسات نظر استئناف النيابة العامة فى محاكمة شركة مدينة ملاهى "دريم بارك"، بتهمة التهرب الضريبى.
 
وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم فتحى ومصطفى عفيفى، وسكرتارية محمد صبحى.
 
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، فى 4 مارس الحالى، قد قضت ببراءة شركة مدينة ملاهى "دريم بارك" من التهرب الضريبى، ولَم ترتضى النيابة العامة هذا الحكم، فتقدمت باستئناف على الحكم الصادر وتحديد جلسة 30 مارس لنظر الاستئناف المقدم من النيابة.
 
وأسندت النيابة لشركة ملاهى "دريم بارك" بصفتها المستغل لأحد الأماكن الخاصة لأحكام قانون ضريبة الملاهى "ملاهى دريم بارك"، فقد خالف أحكام هذا القانون باستعمال طرق من شأنها التخلص من سداد الضريبة بمخالفته أحكام الإخطار المقدم، بأن قامت الشركة بتحصيل مبالغ دخول أعلى من المقررة على ألعاب معينة وحدائق داخل المدينة، دون توريد الضريبة المستحقة.
 
 

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