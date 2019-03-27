video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم جنوب سيناء يعتمد جدول امتحانات آخر العام الدراسى للعام 2018 /2019

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:32 ص
وكيل تعليم جنوب سيناء يعتمد جدول امتحانات آخر العام الدراسى للعام 2018 /2019 محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

اعتمد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، جدول امتحانات النقل بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني والشهادة الإعدادية  لتعليم جنوب سيناء للعام الدراسي الحالي 2018 /2019م.

حيث تبدأ امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي السبت 20 /4 / 2019 وتنتهي الاثنين 22 / 4/ 2019 م.

أما امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فتبدأ الثلاثاء 23 / 4 /2019 وتنتهي الخميس 2 / 5 /2019.
 
وامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية فتبدأ السبت 20 / 4 /2019 وتنتهي الخميس 2 /5/ 2019 م.
 
وامتحانات الشهادة الإعدادية فتبدأ السبت 4 / 5 /2019م وتنتهي الخميس 9 / 5 /2019.
 
أما امتحانات الثانوي العام الصف الثاني الثانوي فتبدأ  4 / 5 /2019 وتنتهي 12 / 5 / 2019 م.
 
وامتحانات الثانوي الفني فتبدأ صفوف النقل الاثنين 22 / 4 / 2019 وتنتهي  6 / 5 / 2019 م.
 
ومن جانبه أضاف عقل ، أن جدول الامتحانات تم بالتنسيق مع مجلس أمناء المحافظة كما يلبي رغبات أولياء الأمور والطلاب ، ويراعى أيضا المناسبات والأعياد  خلال فترة الامتحانات ، متمنيا للجميع موسم امتحانات موفق للجميع .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتابع الاختبار الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى

وكيل تعليم جنوب سيناء: تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب اليوم

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

خالد فودة

اخبار مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة