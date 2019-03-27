وكيل تعليم جنوب سيناء يعتمد جدول امتحانات آخر العام الدراسى للعام 2018 /2019

جنوب سيناء – فايزة مرسال

اعتمد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، جدول امتحانات النقل بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني والشهادة الإعدادية لتعليم جنوب سيناء للعام الدراسي الحالي 2018 /2019م.

حيث تبدأ امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي السبت 20 /4 / 2019 وتنتهي الاثنين 22 / 4/ 2019 م.

أما امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فتبدأ الثلاثاء 23 / 4 /2019 وتنتهي الخميس 2 / 5 /2019.

وامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية فتبدأ السبت 20 / 4 /2019 وتنتهي الخميس 2 /5/ 2019 م.

وامتحانات الشهادة الإعدادية فتبدأ السبت 4 / 5 /2019م وتنتهي الخميس 9 / 5 /2019.

أما امتحانات الثانوي العام الصف الثاني الثانوي فتبدأ 4 / 5 /2019 وتنتهي 12 / 5 / 2019 م.

وامتحانات الثانوي الفني فتبدأ صفوف النقل الاثنين 22 / 4 / 2019 وتنتهي 6 / 5 / 2019 م.

ومن جانبه أضاف عقل ، أن جدول الامتحانات تم بالتنسيق مع مجلس أمناء المحافظة كما يلبي رغبات أولياء الأمور والطلاب ، ويراعى أيضا المناسبات والأعياد خلال فترة الامتحانات ، متمنيا للجميع موسم امتحانات موفق للجميع .