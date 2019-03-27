وصول جثمان معاون مباحث بلبيس لقريته بأبو حماد لتأدية صلاة الجنازة عليه

الشرقية فتحية الديب

وصل جثمان النقيب "أحمد صلاح المسلمي" معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، إلي مسقط رأسه بقرية خلوة أبو مسلم التابعة لمركز أبو حماد، لتأدية صلاة الجنازة عليه، وتشيع جثمانه في جنازة عسكرية، بحضور قيادات مديرية أمن الشرقية، وحضر الجثمان ملوف بالعلم المصرى، وتم دخوله المسجد الكبير بخلوة أبو مسلم، استعداد لتأدية صلاة الجنازة عليه.

وتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث بلبيس، أحد العناصر الإجرامية المعروف عنه نشاط السرقات، بقرية بني عليم دائرة المركز، قام بالتعدى عليه بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر والساق، ولفظ على أثرهما أنفاسه الأخيرة، فيما أصاب خفيرين من قوة خفراء القرية، وتم ضبط المتهم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.