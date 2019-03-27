وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات لوكلاء 3 معاهد بمركز البحوث الزراعية

أصدر الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، حركة تغييرات بمركز البحوث الزراعية، شملت تكليف 5 وكلا جدد فى 3 معاهد بحثية.

وقرر وزير الزراعة تكليف الدكتور محمود عبدالله محمد صالح رئيس بحوث بمعهد بحوث التكنولوجيا الأغذية للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث وفقا للقرار الوزارى رقم 390 لسنة 2019، كما اصدر القرار الوزارى رقم 391 لسنة 2019 بتكليف الدكتور السيد شريف عبد الوهاب على – رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون الارشاد والتدريب.

وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 392 لسنة 2019، بتكليف الدكتور أيمن محمود احمد حمودة – رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون الإنتاج، كما قرر تكليف الدكتور عادل أحمد محمود أحمد – رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث، وفقا للقرار الوزاري رقم 393 لسنة 2019.

وقرر أبوستيت تكليف الدكتورة نها حسين أحمد عبدالجليل – رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث، وفقا للقرار رقم 394 لسنة 2019 .



