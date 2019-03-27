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وزيرة التضامن تفتتح المؤتمر الدولى للجمعية المصرية لدراسة المناظير والكبد

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:26 م
وزيرة التضامن تفتتح المؤتمر الدولى للجمعية المصرية لدراسة المناظير والكبد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتبت أمل علام
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افتتحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم المؤتمر الـــ 17 للجمعية المصرية لدراسة المناظير وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقاهرة.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ليس من الطبيعى أن أشارك فى مؤتمرات طبية، ولكن تنظمه جمعية نشطة لتدريب الأطباء فى المجال العلمي، وأحيى الجمعية النشطة لإقامتها هذا المؤتمر العلمى، يهمنى كوزارة التضامن الإجتماعى الأنشطة فى مجالات التنمية، والحماية وأن ننفتح على العالم لاستفادة شباب الأطباء من مصر والدول الأفريقية، وموجودة لأعبر عن تقديري، وتقدير الحكومة لهذه الجمعية الأهلية.

 وأوضحت أن أمراض الجهاز الهضمى والكبد، تهم كل المصريين، وأشكر وزارة الصحة والحكومة المصرية لفحص ملايين المصريين لفيروس سى، وجهد الحكومة المصرية للاستثمار فى رعاية البشر وأنا موجودة لأرحب بكل الموجودين من العالم .

جدير بالذكر أنه تم تكريم جين فرانسوا راى، رئيس الجمعية العالمية للمناظير، وعدد كبير من الخبراء العالميين، والمصريين والعرب.

وأشار الدكتور سراج زكريا أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بطب القاهرة، ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلي تدعيم التعاون العلمي مع كافة الدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.

وشاركت جمعيات عالمية في المناظير والجهاز الهضمي والكبد راعية لهذا المؤتمر السنوي الهام، موضحا أن المؤتمر يدعم التعاون العلمي مع الدول الأفريقية ويحضر وفد من الصين مع وفد من الجمعية العالمية للمناظير برئاسة رئيسها جان فرانسوا راي، وأضاف أن المؤتمر ناقش توجه مصر للقضاء علي فيروس سي حسب مبادرة رئيس الجمهورية، وبوجود عضو مجلس إدارة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، كما ناقش المؤتمر جميع الموضوعات المتعلقة بالجهاز الهضمى، والكبد والناظير.

 

 

 


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