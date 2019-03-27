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وزارة الهجرة تلتقى ممثلى "المجتمعات العمرانية" لبحث استفسارات المصريين بالخارج

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:28 ص
وزارة الهجرة تلتقى ممثلى "المجتمعات العمرانية" لبحث استفسارات المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
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 وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة؛ لبحث كافة الاستفسارات وتذليل أية عوائق أمام المصريين بالخارج خلال تقديمهم بمشروع "بيت الوطن"، بعد تلقى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج حول مشروع "بيت الوطن".
 
يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان، وما تبذله من جهد لتوفير الفرصة للمصريين فى الخارج بكافة المشروعات الإسكانية القومية التى تلبى طلبات كافة مستويات الدخل وأحدثها الإسكان الاجتماعى، فضلا عن توفير شباك بالوزارة مخصص للمواطنين في الخارج.
 
وخلال لقائه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، حرص مؤسسات الدولة أشد الحرص على التعاون لحل مشكلات ومساعدة المصريين بالخارج انطلاقا من دور الوزارة واعتبارها الظهير الحكومي لمؤسسات الدولة المختلفة فى التواصل مع المواطنين بالخارج، مشيرًا إلى أن استفسارات المصريين بالخارج تدور حول عدد من المحاور خاصة بالمرافق ومقدم الدفع ومساحات الأراضى.
 
من جانبه، أوضح المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة ستعمل على بحث الاستفسارات والعقبات التي تقف أمام المصريين بالخارج، وتشكيل لجنة لمناقشة استفسارات وشكاوى المصريين بالخارج بخصوص مشروع "بيت الوطن".
 
وفى السياق ذاته، أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه سيتم العمل الفوري على حل مشكلات المصريين بالخارج، وتذليل أى عقبة تواجههم سواء فى "بيت الوطن" أو غيره من المشروعات، حيث إن المصريين بالخارج قوة كبيرة، وإن هيئة المجتمعات العمرانية تعرب عن شكرها لجهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على التنسيق الدائم بين الهيئة والمصريين بالخارج، وفتح باب النقاش لحل أي مشكلة وتذليل أى عقبة تواجههم.
 
وبدورهم فور نقل نتائج الاجتماع إليهم، عبر ممثلو المصريين بالخارج الحاجزين في مشروع بيت الوطن عن شكرهم لجهود وزارة الهجرة لحل مشكلاتهم، كما توجهوا برسائل الشكر عبر صفحات التواصل الاجتماعي للسيد عاصم الجزار وزير الإسكان، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، واللواء مازن فهمى، مساعد الوزير لشئون الجاليات، على ما يبذلونه من جهود لحل مشكلاتهم والتواصل مع المصريين بالخارج بصورة دائمة، وكذلك مع المسئولين فى مؤسسات الدولة المختلفة.
 
 

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