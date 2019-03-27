واشنطن: خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط ستتخلى عن معاييرها القديمة

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن خطة السلام للشرق الأوسط التى تعتزم الولايات المتحدة طرحها ستتخلى عن المعايير القديمة التى تتعلق بقضايا مثل القدس والمستوطنات.

وقال بومبيو، أمام الكونجرس وفقا لقناة "الحرة "الأمريكية اليوم الأربعاء، "أنا واثق تمامًا أن ما تمت تجربته فى السابق قد فشل، وأنا متفائل بأن ما نفعله سيوفر لنا احتمالات أفضل بأن نحقق النتائج التى ستكون أفضل للشعبين الفلسطيني، والإسرائيلى"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد توسيع النقاش.