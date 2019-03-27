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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:26 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 830 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41358 من البضائع العامة منها  112 سيارة نقل محملة بـ 5881 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 159657 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29747 طنا.
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 11350 طن يوريا و 2150 طن رمل و 4200 طن علف بنجر و 2600 طن مولاس و 12500 طن ملح.
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 409 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1318 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19475 طن حديد و 120 طن أرز معبأ و 600 طن قمح و 17900 طن ذرة و 932 طن صودا و 3630 طن زيت.

 


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