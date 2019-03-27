مميش لليوم السابع: قناة السويس قلب تجارة العالم وإيراداتنا 8 مليارات دولار 2023

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: حوار اليوم السابع مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة عن الواقع والتحديات والتطلعات ومستقبل الشريان الملاحى الأهم فى العالم.





مميش: الرئيس السيسى كان يتابع مشروع القناة الجديدة لحظة بلحظة.. قراره بسحب الأراضى بعد 3 سنوات أجبر المستثمرين على الجدية.. وأتوقع افتتاح الأنفاق العملاقة 30 يونيو..



مميش: مجمع البتروكيماويات الأضخم فى الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 200 مليار دولار ويوفر 48 ألف فرصة عمل.. وجهزنا 54 مشروعا صغيرا كاملة المرافق والتراخيص وتنتظر الشباب لبدء العمل





مصر والإمارات تجددان عهد العلاقات الأخوية والتاريخية



السيسى يستقبل محمد بن زايد فى الإسكندرية.. توقيع اتفاقيات فى مجالات الإسكان والرى والتجارة والصناعة بين البلدين.. والرئيس: العلاقات نموذج يحتذى به بين الدول العربية





«الكهرباء » تبدأ عهداً جديداً مع المواطنين بالتقسيط على 3 أشهر بدلا من رفع العداد



الحكومة تقر «موازنة تاريخية » للعام المالى استعدادا للقمة 2020/2019 وتستعد لتقديمها للبرلمان





عبد العال: الحوار حول التعديلات الدستورية ليس ديكورا والرئاسة لم تتدخل إطلاقا



شكرى لوزير الخارجية الأمريكى: الجولان السورية أرض عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية