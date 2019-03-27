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مميش لليوم السابع: قناة السويس قلب تجارة العالم وإيراداتنا 8 مليارات دولار 2023

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:39 م
مميش لليوم السابع: قناة السويس قلب تجارة العالم وإيراداتنا 8 مليارات دولار 2023 اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: حوار اليوم السابع مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة عن الواقع والتحديات والتطلعات ومستقبل الشريان الملاحى الأهم فى العالم.


 

مميش: الرئيس السيسى كان يتابع مشروع القناة الجديدة لحظة بلحظة.. قراره بسحب الأراضى بعد 3 سنوات أجبر المستثمرين على الجدية.. وأتوقع افتتاح الأنفاق العملاقة 30 يونيو..
 

مميش: مجمع البتروكيماويات الأضخم فى الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 200 مليار دولار ويوفر 48 ألف فرصة عمل.. وجهزنا 54 مشروعا صغيرا كاملة المرافق والتراخيص وتنتظر الشباب لبدء العمل


 

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مميش

قناة السويس

ترامب

الجولان




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