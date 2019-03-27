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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم بقذائف هاون شمال أفغانستان

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:44 ص
مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم بقذائف هاون شمال أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قتلت سيدة وأصيب 6 مدنيين آخرون جراء هجوم بقذائف هاون وقع فى إقليم "فارياب" شمالى أفغانستان.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أن القذائف أطلقت من قبل مسلحين وسقطت على سوق بحى "شيرين تجاب" فى الإقليم، مشيرة إلى أنه لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

من ناحية أخرى قُتل ما لا يقل عن أربعة قادة محليين من تنظيم داعش الإرهابى خلال الغارات الجوية التى جرت فى إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة قولها: إن الغارات استهدفت قادة من داعش فى مقاطعات أشين وباشر أغام وخوجاني.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم داعش على الغارات الجوية حتى الآن.

ويعد إقليم ننجارهار من بين المقاطعات الهادئة نسبيًا فى شرق أفغانستان، لكن العناصر المسلحة المناهضة للحكومة تنشط فى بعض مناطقها النائية وغالبًا ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وأفراد الأمن.

 


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