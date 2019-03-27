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مصرع شخص وإصابة 4 فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى بسوهاج

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:44 ص
مصرع شخص وإصابة 4 فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى بسوهاج حادث تصادم ــ أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول
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شهد منذ قليل، الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكى، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود جثة ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ومصرع "حسين محمد ابو طالب" 31 سنة، وإصابة كل من، حسين هاشم حسن محمد، 26 سنة باشتباه نزيف بالبطن، وشعبان ناجى جاد 24 سنة "كسر مضاعف بالساق اليمني"، ومحمد أشرف قاسم 24 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيمن"، ومحمد أحمد حفنى 26 سنة "اشتباه نزيف بالمخ"، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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