محافظ سوهاج يلتقى اتحاد شباب الريف والقبائل العربية لمناقشة تطوير القرى

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سوهاج مع شباب المحافظة من إتحاد شباب الريف والقبائل العربية، لمناقشة بعض القضايا المجتمعية الخاصة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ ناقش مع الشباب بعض المقترحات لتطوير القرى، والنجوع، بجميع مراكز المحافظة، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والتى تستهدف القرى الأكثر إحتياجاً.

ولفت " التوني " إلى أن لمحافظ استمع من الشباب إلى بعض المشاكل التي تخص القرى والنجوع بمراكز طما وطهطا، ومقترحاتهم لحل تلك المشكلات، مشيراً إلى أن تولي المناصب سيتم بكل شفافية، والأولوية للكفاءات، مؤكداً على أهمية دور الشباب فى رصد الاحتياجات الحقيقية لكل قرية ونجع .

وأضاف أنه تم مناقشة بعض العوائق التى تخص المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القادمة، سيتم إفتتاح مراكز تكنولوجية مميكنة للقضاء على الوساطة والمحسوبية، واختيار العاملين ذوي الكفاءات، للعمل بتلك المراكز، لتبسيط الإجراءات، وسرعة تقديم الخدمة بطرق علمية ممنهجة.

ولفت المتحدث الرسمي ، أن المحافظ أكد على دعمه للمبادرات الشبابية وتشغيل الشباب، موجهاً بأهمية تدريب الشباب على الصناعات القائمة بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة، من خلال ورش العمل المتخصصة في تلك الصناعات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور المجتمع المدني، والربط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.