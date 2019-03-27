محافظ الوادى الجديد: تسليم وحدات إسكان الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أن المحافظة سوف تسلم الوحدات السكنية للحالات الأولى بالرعاية بمركز الخارجة قبل شهر رمضان المقبل.

وأضاف الزملوط، خلال تصريحات اعلامية، أن الوحدات السكنية مكونة من غرفتين وصالة، علي أن التسليم سوف يبدأ عقب فحص التظلمات لمدة 15 يومًا.

كما أوضح المحافظ، أن هناك مجلس إستشارى سيجري إنشاءه وخاص بالتمور، وأن المجلس الإستشارى، هو الذي سوف يحدد أسعار التمور بالوادي الجديد، وكذلك مناقشه قضايا صناعة التمور والبورصة الخاصة بالتمور التي ستقام الفترة المقبلة.

كما أستعرض المحافظ، عن فكرة "أبنى بيتك بنفسك"، والتي تقدم لها 24 شابا، وهى تعتمد عن توفير المحافظة قطعة الأرض للشباب، ويتحمل الشباب تكلفة إنشاء المبنى، بعدد معين من الطوابق، في مقابل تخصيص الدور الأرضي للمحافظة مقابل قطعه الأرض.

أكد الزملوط، أن المحافظة ستسهم بنسبة 50% لتوصيل المرافق الأساسية إلى أراضي وتقسيمات جمعيات المحافظة التعاونية للإسكان التابعة للمصالح الحكومية، وجمعيات بناء المساكن المختلفة بمركزي الخارجة والداخلة، على أن تتحمل الجمعيات نسبة الـ 50% الأخرى.

وأوضح الزملوط، أن المحافظة جاهزة للبدء الفوري في عملية توصيل المرافق الأساسية إلى أراضي الجمعيات التعاونية المختلفة، وذلك بهدف مساعدة أصحاب الأراضي على البناء والمساهمة في حل أية أزمات تجاه حصول الأسر على مسكن ملائم ومناسب من خلال توفير الأراضي المختلفة.

كما استعرض المحافظ، خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المقبل، وأن المحافظة سوف توفر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بأسعار مخفضة، ويأتي هذا بالتنسيق مع عدة جهات حكومية وأهلية وخاصة.