محافظ القليوبية يرأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة مشاكل المستثمرين

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة برئاسته وحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عن هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإستثمار ، حيث تم مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بالإستثمار والمستثمرين بالمحافظة.
وأكد المحافظ، على أن الأجهزة التنفيذية بكل إدارتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها ، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.
كما وافق المجلس على الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين والخاصة بتغيير نشاط المؤسسات التابعة لهم وتعديل النمط القانوني لملكية المنشأة حيث أعطي المحافظ تعليماته لمديري المناطق الصناعية بالشروق والصفا بالخانكة بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجرى بها والعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وإبتكار طرق غير تقليدية لجذبهم .
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