محافظ الجيزة: تطوير وتجميل شارع الهرم لاستقبال قرعة بطوله كأس الأمم الإفريقية

كتب سيد الخلفاوى

يجرى العمل على قدم وساق بمحافظة الجيزة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية بالأهرامات لأستقبال إجراء قرعة كاس الأمم الإفريقية يوم 12 إبريل المقبل.

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه جارى تطوير شارع الأهرام بالكامل باعتبارة أحد الطرق الرئيسية المؤدية للمنطقة الأثرية حيث تشمل الأعمال رفع كفاءة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطى به ودعمها بالنباتات والأشجار وتركيب انترلوك للأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وإصلاح البلدورات والأجزاء المتهالكة فى الرصف مع إنشاء عناصر جمالية لإضفاء الشكل الجمالى للشارع.

وأشار أنه جارى إنشاء أماكن ممرات لمرور المشاة بالجزيرة الوسطى وتركيب وسائل إنارة حديثة (ليد) بالشارع بالكامل لترشيد الطاقة مع تركيب عدد من اللافتات المرورية لتوجيه قائدى السيارات بالشوارع.

وأكد راشد أنه تم توجيه الهيئة العامة للنظافة والتجميل بنشر أحواض الزهور والنباتات والأشكال الجمالية بالميادين والطرق الرئيسية ورفع كفاءة النظافة والتجميل والمساحات الخضراء.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار فى رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الاثرية وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها.

وأكد أن أعمال التطوير ستتم بشارع الأهرام بالكامل بطول 10 كم بدءاً من منطقة نصر الدين وحتى شارع مشعل ومروراً بميدان الرماية بأعتباره أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية .