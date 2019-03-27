محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمتابعة ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة

الاقصر – أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف الحالي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة بالمحافظة، وذلك بحضور كل من، نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد صلاح المندوه، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لمنظومة تقنين أوضاع أراضي الدولة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة.

كما تناول الاجتماع، متابعة ما تم تنفيذه من طلاء واجهات المباني باللون الموحد، ومناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان عبر توفير ساحات وشوادر لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بكل مركز ومدينة، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بتجهيز عدد من الساحات بالمدن لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية القادمة، كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية الري لرفع مخلفات نواتج تطهير الترع، والتنسيق مع السكة الحديد لإغلاق المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد بالمحافظة.