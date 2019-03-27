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محافظ أسوان: نسعى لتحقيق جودة التعليم بالمناطق النائية

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:08 م
محافظ أسوان: نسعى لتحقيق جودة التعليم بالمناطق النائية محافظ أسوان والدكتورة يوهانسين عيد رئيس الهيئة القومية
أسوان - ندى سليم
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التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الدكتورة يوهانسين عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بمجلس الوزراء،  بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، لإستعراض الإجراءات التنفيذية لإنشاء مقر دائم لفرع الهيئة بمدينة أسوان الجديدة لخدمة قطاعات جنوب الصعيد من أجل تحقيق المستهدف فى جودة التعليم الجامعى وقبل الجامعى وأيضاً الإنفتاح فى هذا الإتجاه نحو أفريقيا بشكل مستقبلى. 

ومن جانبه رحب اللواء محافظ أسوان بمبادرة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لإنشاء مقر دائم لها على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقى ، مطالباً بأن يتم التركيز فى تطبيق منظومة جودة التعليم وخاصة قبل الجامعى فى المناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجاً للنهوض بالوسائل التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة بما يساهم بشكل مباشر فى تقديم خدمة علمية وتعليمية متكاملة وبالجودة المطلوبة لهم .

ومن جانبها أوضحت " يوهانسين"، بأن الهيئة تهتم بالتقييم الشامل للمؤسسات التعليمية من أجل الإرتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويرة بشكل مستمر وإعتماد هذه المؤسسات وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية الكاملة وتتماشى مع المعايير القياسية والدولية، مضيفة بأنه يتم تقديم الدعم الفنى واللوجستى للتعليم الجامعى وقبل الجامعى سواء كان الحكومى أو الأزهرى أو الخاص ، وبالتوازى يتم عقد دورات تدريبية تأهيلية لمقدمى الخدمة التعليمية للوصول إلى الهدف المرجو وهو تقديم منتج تعليمى بجودة عالية يساهم فى خلق أجيال جديدة لديها القدرة لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى. 

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .

 

 


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