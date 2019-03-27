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فيديو.. إحباط محاولة تهريب 3 ملايين كبسولة منشطات وتخسيس محظورة

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:35 م
فيديو.. إحباط محاولة تهريب 3 ملايين كبسولة منشطات وتخسيس محظورة اقراص،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى ضبط (176) طردا بداخلها 3 ملايين 238 ألف و116 كبسولة منشط ومكملا غذائية وتخسيس مختلفة الأنواع مدون عليها صناعة بعض الدول الأجنبية، (غير واردة بالمستندات ومحظور داخولها للبلاد).

المضبوطات داخل حاوية مشمولها (قطع غيار معدات ثقيلة) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء الإسكندرية عبر ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات الكائنة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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