غضب الطبيعة.. مشاهد قوية لآثار فيضانات إيران المدمرة.. فيديو وصور

كتب محمد عبد العظيم

تعرضت دولة إيران لموجة قوية من السيول والفيضانات، والتى ضربت مدينة شيراز جنوب غربى إيران، مما أدى إلى سقوط ما يقرب إلى 19 قتيلا و105 مصابين.



تحطم السيارات فى إيران نتيجة قوة الفيضانات

وانتشرت المياه بكل قوة فى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة الإيرانية، حيث جرفت السيارات، وحاول أصحابها الصعود فوقها من أجل الهرب من قوة واندفاع المياه الشديد، فضلا عن تعلق المواطنين بأحد أعمدة الكهرباء من أجل مواجهة مياه السيول وهى تسير بسرعة مرتفعة جدا، كما يوضح الفيديو المرفق.

يذكر أن السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى اجتاحت مدينة شيراز أول أمس الاثنين، خاصة المدخل الشمالى (دروازه قرآن) جرفت معها نحو 200 سيارة فى طريقها مما أدى إلى اصطدام وانقلاب وتحطم العديد منها.



الشوارع تتعرض للغرق بسبب قوة الفيضانات