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غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك بحضور وزير التموين

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:00 ص
غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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ينظم جهاز حماية المستهلك، غدًا الخميس، احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والعديد من الشخصيات المختصين فى المجال.

 

وكان  اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أنه وفقًا لقانون حماية المستهلك الجديد تم تعديل فترة استبدال واسترجاع السلع  من 14 يومًا إلى 30 يوماً، طبقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018.

 

وتضمن نص المادة 21 من القانون رقم 181 لسنة 2018، أنه يحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة.

 


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