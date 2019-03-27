طائرة بوينج 737 ماكس تهبط اضطراريا أثناء نقلها من فلوريدا إلى كاليفورنيا

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تعرضت طائرات "بوينج 737 ماكس" لضربة جديدة بعد أن اضطرت طائرة من ذات الطراز تابعة لشركة طيران ساوث ويست الأمريكية إلى الهبوط اضطراريا فى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء أن الطائرة هبطت اضطراريا أثناء عملية نقلها من فلوريدا إلى كاليفورنيا بعد أوامر التوقف عن استخدام هذا الطراز.

وأشارت القناة إلى أنه أثناء الرحلة تعرض محرك الطائرة لخلل أجبرها على الهبوط الاضطراري، وفقا لوكالة الطيران الفدرالية الأمريكية "إف إيه إيه".

وأوقفت الولايات المتحدة ومعظم دول العالم استخدام هذا الطراز من طائرات بوينج بعد حادثتى تحطم خلال الأشهر الماضية، إحداهما تابعة لشركة (ليون إير) الإندونيسية والأخرى لشركة الطيران الإثيوبية.