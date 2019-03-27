video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 09:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طائرة بوينج 737 ماكس تهبط اضطراريا أثناء نقلها من فلوريدا إلى كاليفورنيا

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:08 ص
طائرة بوينج 737 ماكس تهبط اضطراريا أثناء نقلها من فلوريدا إلى كاليفورنيا طائرة بوينج 737 ماكس
أ ش أ
إضافة تعليق

تعرضت طائرات "بوينج 737 ماكس" لضربة جديدة بعد أن اضطرت طائرة من ذات الطراز تابعة لشركة طيران ساوث ويست الأمريكية إلى الهبوط اضطراريا فى الولايات المتحدة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء أن الطائرة هبطت اضطراريا أثناء عملية نقلها من فلوريدا إلى كاليفورنيا بعد أوامر التوقف عن استخدام هذا الطراز.

وأشارت القناة إلى أنه أثناء الرحلة تعرض محرك الطائرة لخلل أجبرها على الهبوط الاضطراري، وفقا لوكالة الطيران الفدرالية الأمريكية "إف إيه إيه".

وأوقفت الولايات المتحدة ومعظم دول العالم استخدام هذا الطراز من طائرات بوينج بعد حادثتى تحطم خلال الأشهر الماضية، إحداهما تابعة لشركة (ليون إير) الإندونيسية والأخرى لشركة الطيران الإثيوبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صفعة جديد لـ"بوينج" الأمريكية.. منافستها الأوروبية تعقد صفقة بـ30 مليار دولار مع الصين.. إيرباص تبيع 300 طائرة لبكين.. وتقارير: حادث إثيوبيا والنزاع التجارى مع إدارة ترامب يفاقم الخسائر.. وتراجع أسهم الشركة 18%

"أمريكان إيرلاينز" تلغى 90 رحلة طيران حتى 24 أبريل بسبب طائرات بوينج

رئيس شركة الخطوط الجوية الإثيوبية يلقى باللوم على "بوينج" فى سقوط الطائرة

شركة "جارودا" الإندونيسية للطيران تلغى طلب شراء طائرات بوينج "737 ماكس 8"

خبراء وزارة العدل الأمريكية يفحصون موافقات إجرءات السلامة بطائرات "بوينج"

استدعاء مسؤولين من بوينج للاستجواب فى الكونجرس بشأن تحطم طائراتها

الولايات المتحدة

طائرة بوينج

737 ماكس

طائرة بوينج 737 ماكس




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة