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ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:28 ص
ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة سلاح-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وعدد من الطلقات غير مرخصة. 
 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 43 تاجر مخدرات بحوزتهم 2310 جرام حشيش، و 134 قرص مخدر، و630 جرام استروكس، و 159 جرام هيروين.
 
 
ونجحت الحملات التى استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 8 أحكام قضائية، وضبط 6 مشتبه بهم، و 3 متسولين، وعاطل لاتهامه بمضايقة السائحين. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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