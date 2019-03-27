ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وعدد من الطلقات غير مرخصة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 43 تاجر مخدرات بحوزتهم 2310 جرام حشيش، و 134 قرص مخدر، و630 جرام استروكس، و 159 جرام هيروين.

ونجحت الحملات التى استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 8 أحكام قضائية، وضبط 6 مشتبه بهم، و 3 متسولين، وعاطل لاتهامه بمضايقة السائحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.