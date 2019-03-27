ضبط 11 مواطنا أثناء تنقيبهم عن الآثار بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، من ضبط 11 مواطنا، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بقطعة أرض زراعية مملوكة لأحدهم بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، وبحوزتهم أدوات الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من الأهالي بتنفيذ مجموعة من الأفراد أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أرض زراعية بقرية سنهور القبلية.

انتقلت قوات الشرطة بالمركز إلى مكان البلاغ، وتم ضبط كل من، "عبدالرحمن.ن.ع" (25 سنة-مهندس مدني)، وشقيقه "يوسف" (16 سنة-طالب)، و"محمد.ع.ع" (40 سنة-بائع خضراوات)، ويقيمون بالقرية، و"عماد.ح.م" (29 سنة-مبيض محارة)، ومقيم بإحدى قرى سنهور البحرية، و"عيد.ش.خ" (52سنة-واعظ بالأزهر بالمعاش)، ويقيم بمركز الفيوم، و"جمال.ع.م" (45 سنة-كهربائي سيارات)، ويقيم بمركز أبشواي، و"محمد.ص.ف" (38 سنة-استورجي)، ومقيم بدائرة قسم ثان الفيوم، و"محمود.ع.م" (33 سنة-صاحب محل شنط)، ومقيم بالقاهرة، و"عبدالرحمن.م.ع" (24 سنة-كاتب حسابات)، ومقيم بالقاهرة.

كما ضبطت أجهزة الأمن، كل من "أحمد.ف" (28 سنة-نجار مسلح)، ومقيم بقرية تابعة لمركز أبشواي، و"دعاء.ق" (32 سنة-ربة منزل)، من منطقة الصوفي بالفيوم، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أرض زراعية ملك الأول ومساحتها 16 قيراط منزرعة أشجار مانجو، وتبين وجود حفرتين الأولى قطرها مترين بعمق 20 مترا، والثانية مترين بعمق 10 أمتار، وبحوزتهم أدوات حفر، عبارة عن 3 كوريك وجردل وموتور مياه كهربائي، وحبال، ومولد كهربائي، وتم مواجهتهم، فأقروا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 1768 لسنة 2019 إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.