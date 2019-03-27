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ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية في سوهاج

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:13 م
ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية في سوهاج سرقة دراجة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سوهاج محمود مقبول
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بسوهاج، وبحوزة أحدهما سلاح نارى.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج قيام (3 عمال مقيمون بدائرة المركز)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية مُتخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة المتهم الأول (بندقية خرطوش عيار 12مم)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 5 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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