ضبط عاطل وبحوزته 17 لفافة هيروين فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادى سالم، رئيس مباحث المركز، القبض على عاطل وبحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوة المرافقة له، من ضبط "و ع ص" وشهرته وائل الأخرس، 45 سنة وبحوزته 17 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى 230 جنيها.

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر برقم 8587 لسنة 2019، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.