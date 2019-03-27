صور.. فنادق البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياحة الداخلية فى شم النسيم

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت فنادق البحر الأحمر الاستعداد لاستقبال السياحة الداخلية من شتى محافظات مصر، حيث تعد مدينتا الغردقة ومرسى علم من أكبر المدن السياحة التى تستقبل السياحة الداخلية، فضلا عن مكانتها العالمية سياحيا.

ومع اقتراب فصل الصيف وقرب حلول أعياد الربيع، تبدأ الفنادق الاستعداد من الآن لاستقبال السياحة الداخلية الوافدة، والتى من المتوقع أن ترفع نسبة الإشغالات فيها ما بين 70 و80% حسب الحجوزات المؤكدة، خلال شهر إبريل المقبل وخاصة فى أسبوع شم النسيم.

وقال الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى، إن السياحة الداخلية تحقق رواجا كبيرا داخل المدن السياحية فى فصل الصيف ولها الفضل فى إنعاش الحركة الاقتصادية فى تلك المدن داخل السوق العام.

وأضاف "العمارى"، أنه ربما تكون السياحة الداخلية فى مدينة الغردقة أفضل من أى مدينة أخرى بالبحر الأحمر، فدائما يطلبها الزوار لقربها من العاصمة عن مدن المحافظة الأخرى مثل مرسى علم وكذلك لشهرتها.

وأوضح "العمارى"، أن الفنادق استعدت لاستقبال السياحة الداخلية بطرق مختلفة بكل قطاعات الفنادق، متوقعا أن تبدأ الأسعار فى ذلك الموسم بداية من الشهر المقبل بالنسبة للإقامة الشاملة لليلة الواحدة للغرفة المزدوجة بفنادق الغردقة الـ4 نجوم ما بين 800 إلى 900 جنيه، وما بين 1000 و1300 جنيه لـ5 نجوم، وذلك من خلال الحجز بالشركات السياحية، التى تقدم عروضا على مدة الحجز.

ومن جانبه قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة من المقرر أن تشهد رواجًا كبيرًا داخل فنادق الغردقة، وكذلك من خلالها يتم ترويج كبير للأنشطة السياحة الأخرى مثل الرحلات البحرية، وأماكن المزارات.

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الأعياد خاصة عيد الربيع يعد موسما سياحيا كبيرا للفنادق السياحية فى البحر الأحمر، مؤكداً أن هناك توقعات بأن تصل نسبة الإشغال خلال إبريل المقبل فى البحر الأحمر إلى 80%، متابعا أن السياحة الداخلية تعد موسما مميزا للنشاط السياحى بشكل عام.

وأكد "أبو طالب"، أن الفنادق السياحية قامت بعملية اتزان ما بين السياحة الأوروبية الواردة للفنادق السياحية، وبين موسم وصول السياحة الداخلية، الذى يعد بمثابة موسم لا يمكن أن يمر دون الاستفادة منه.

وعن كيفية قضاء مصيف ممتع فى مدينة الغردقة، تمتلك المدينة عدة شواطئ مميزة خاصة وعامة، فضلا عن شواطئ الفنادق المميزة التى تقدم جميع الخدمات لزوارها من طعام وشراب وفقرات ترفيهية مختلفة، وامتياز عدد كبير منها بوجود "أكوا بارك" ألعاب مائية لاستمتاع الأطفال والكبار أيضا بها خلال العيد.

ومن جانب آخر، وبعيدًا عن الشواطئ، هناك رحلات بحرية تعد أكثر متعة فى البحر الأحمر وقضاء يوم على شواطئ إحدى الجزر أو الغطس لمشاهدة الكائنات البحرية الفريدة، حيث تنطلق يوميا فى تمام الساعة التاسعة من مارينا الفنادق المختلفة فى طريقها لجزيرة الجفتون من خلال مراكب السفارى التى تقل ما يقرب من 30 إلى 40 شخصا، لقضاء يوم كامل عليها والعودة مساء، تقدم خلال الرحلة وجبة الغداء تختلف أسعارها بحسب الخدمات بها.



فنادق البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياحة (6)



فنادق البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياحة (7)



فنادق البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياحة (8)