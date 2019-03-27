صور.. حفل فنى لطلاب ذوى الاحتياجات فى أولى حفلاتهم بدار الأوبرا بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية حفلا فنيا على مسرح سيد درويش ، مساء أمس، لطلبة مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، وذلك تحت إشراف د. عبد الوهاب السيد المدير الفنى لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

تألق خلال الحفل كورال الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أولى الحفلات الفنية لهم بالإسكندرية، حيث تهدف دار الأوبرا المصرية إلى تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة لتأهليهم ودمجهم كلياً بالمجتمع وتأهليهم لعملية الدمج الكلي بالمجتمع بهدف توفير فرص جيدة للتكيف مع المجتمع بصورة طبيعية والتعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لديهم بأعتبارهم ثروة طبيعية لأي مجتمع.

تضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل مجموعة أغنيات فى حب مصر قدمها طلاب المركز منها "مصريا ام الدنيا..يا حبيبتى يامصر..مهما خدتنى المدن ...حلوة بلادى السمرة..امى يا نور بيتنا..قلبى دليلى..ست الحبايب..وحياة رب المداين..احن قلب"، واختتم الاطفال الحفل بأغنية فيها حاجة حلوة والتى لاقت استحسان الجمهور السكندرى وقام بالتصفيق الحار والاشادة بهم طوال الحفل.

وبالفاصل الثانى من الحفل قدم طلاب فصل الكمان مجموعة من أشهر المؤلفات العالمية، واختتم فراشات فصل الباليه الحفل بتابلوهات فنية راقصة تحت اشراف و تدريب .د عصام عزت، منها "رقصة موشح عجبا لغزال..رقصة من الفلكلور النوبى..الرقصة الفرعونية..رقصة تانجو. رقصةكلاسيكية..رقصة هندية وأختتم الطالبات الحفل برقصة "اسكندرية" من الحان الموسيقار الكبيير عمار الشريعى"، وقد لاقى فاصل الباليه استحسان الجمهور من حيث الأداء والملابس المتميزة للرقصات الفنية وخاصة رقصات الفلكلور المصرى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبيين فى

مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، كورال الموشحات، الفيولينة ، العود، كما تم إضافة فصل لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.