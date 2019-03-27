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صور.. ارتفاع المياه الجوفية بمدرسة رابعة العدوية غرب الإسكندرية

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:38 ص
صور.. ارتفاع المياه الجوفية بمدرسة رابعة العدوية غرب الإسكندرية إرتفاع المياه الجوفية غرب الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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إجتمعت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بديوان عام المركز بمسئولى الإدارة العامة للرى وصرف النوبارية بحضور المهندس محمد هلال مدير عام الإدارة العامة لرى النوبارية والمهندس احمداسماعيل مفتش رى العامرية والمهندس محمد حسن مفتش رى الساحل والمهندس محمد أشرف الإدارة العامة لصرف النوبارية وبحضور  محمد عبد الماجد عن مجلس أمناء مدرسة رابعة العدوية.

وذلك لمناقشة مشكلة ارتفاع المياة الجوفية بمنطقة مدرسة رابعة العدوية ،  بناءً على الشكوى الواردة للمركز من مجلس أمناء مدرسة رابعة العدوية بشأن ظهور تجمعات من المياة الجوفية بفناء المدرسة وبعض المناطق المجاورة.

وقامت لجنة من المهندسين المعنينن بمرافقة المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز لمعاينة الشكوى على الطبيعة وتم عمل ميزانية طولية لتحديد منسوب مياة المصرف العمومى الرئيسى، وتبين أن منسوب المياة بالمصرف منخفضة جدا بالنسبة للمنطقة موضع الشكوى بأكثر من 5 متر.

وتبين لأعضاء اللجنة بأنه لا يوجد سبب للمياة الجوفية مصدرها الرى السطحى أو الصرف العمومى المجاور للمنطقة ، وكذلك وجود المنطقة بمنسوب منخفض عن اجوارها السكنية يجعلها مستقبلة للمياة الزائدة بهذة المنطقة سواء صرف صحى اومياة شرب أو خلافة ، حيث أن المنطقة المحيطة تصرف على ترنشان أرضية ، بالإضافة لا توجد اى وسيلة لتجميع المياه الذائدة وصرفها إلى مصادرها العمومية.

وأوصت اللجنة بضرورة انتداب جهه متخصصة لدراسة الشكوى ووضع الحلول المناسبة لها.

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