شعبة ملابس "القاهرة": الأوكازيون الشتوى لم يحرك مبيعات السوق لهذا الموسم

كتب إسلام سعيد

قال على شكرى رئيس شعبة الملابس فى غرفة القاهرة التجارية، إن الاوكازيون الشتوى لم يساهم كما توقعنا فى تحريك المبيعات هذا الموسم، نتيجة تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمستهلك عقب الزيادة الملحوظة فى أسعار الملابس الجاهزة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وأضاف شكرى لـ "اليوم السابع"، أنه خلال آخر عامين أضيفت بعض الأعباء على المصانع المنتجة للملابس، سواء بتضاعف سعر شراء الخامات أو زيادة سعر الكهرباء والطاقة الأمر الذى جعل المنتج النهائى محمل بعبء كبير ومن ثم زيادة سعره.

وأشار رئيس شعبة الملابس إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تزيد حاليا عن احتياجات الأسواق، لافتاً إلى أن تحسن قدرات الشراء لدى المستهلك هى التى تساهم في زيادة نسبة البيع خلال الفترة المقبلة.